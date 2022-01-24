【葵涌邨爆疫】葵涌邨今日再多69宗確診　勝利道地盤有爆發至少9名工人染疫

▲ 葵涌邨今日再多69宗確診，勝利道地盤有爆發至少9名工人染疫。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（23日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生將會出席疫情記者會交代詳情。

至今葵涌邨共有210宗確診及初步確診個案

本港今日新增109宗確診個案，包括98宗本地個案，其中逸葵樓佔27宗；映葵樓33宗；芊葵樓1宗；碧葵樓1宗；旭葵樓1宗；雅葵樓2宗；春葵樓1宗；綠葵樓1宗；百葵樓1宗；夏葵樓1宗。

部份葵涌邨相關個案

勝利道地盤有爆發情況，勝利道地盤冷氣工程工人，居映葵樓確診，今日再有新增8宗新增個案在地盤工作，至今有至少9宗

長沙灣道勞工處10樓，有2宗個案，曾一起食飯

大窩口富強樓，再發現多一宗初步陽性，居早前確診患者的單位同方向，懷疑有垂直傳播

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記者：李榮忠