【女團COLLAR】全員記者會鬥擺甫士　COLLAR為寶礦力唱首支廣東話廣告歌

▲ COLLAR接下寶礦力水特廣告代言人合約。

ViuTV《全民造星IV》選拔的女團COLLAR在本月12日才正式成團，已接下寶礦力水特廣告代言！這也是COLLAR的8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、SoChing（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling）首個全員接拍的廣告。

今日（1月24日），COLLAR現身尖沙咀海港城，進行簽約儀式。

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COLLAR的8位成員都以藍白色為主調的服裝示人，一出場跳唱團歌《Call My Name》。然後分成藍、白組，考驗她們擺甫士的丐力，藍組為：Gao、WINKA、Ivy So、Candy；白組為：Day、Marf、Sumling、So Ching。

同時預告她們繼《Call My Name》後，宣布將推出另一首新團歌，為亦將會是寶礦力水特首支廣東話廣告歌，至於廣告片即將推出。

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COLLAR一眾成員接受訪問稱，感恩成團一不足一個月獲得廣告商信任，齊表示因為仍然是新人，很多東西都想試，不過笑言想接拍有關飲食的廣告，因為可以邊拍邊食。

當提到Ivy So比較為食，隊長Gao半開玩笑地護航：「因為好多團員仍處發育時期，所以食得比較多都正常。」

記者：陳心怡、梁樂欣