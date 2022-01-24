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【東鐵過海段】列車順利駛入會展站　料4月可完成列車測試

社會 15:32 2022/01/24

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東鐵綫過海段正進行列車測試，目前已可順利入站。（港鐵圖片）

東鐵綫過海段料今年6月至7月通車，港鐵公司在Facebook交代最新工程進度，提及列車測試已在昨晚進行新階段，有11列東鐵綫列車已試行至會展站及金鐘站新月台。港鐵公司指，是次測試是為了模擬通車後的情況，包括列車入站是否順暢和準時。測試將會陸續在1月底至4月部份晚間非行車時間進行。

會展站目前正在施工中。（吳卓峰攝）

（吳卓峰攝）

除了以上工程進度外，港鐵近日亦有交待其餘工程進度。

會展站及相關鐵路設施

會展站三層設計的地底車站，已於2020年11月平 頂。站內裝修、機電及屋宇設備安裝工程進度良好，現正進行法定檢測工作。

會展站公共運輸交匯處

預計可於今年上半年完成公共運輸交匯處原址重置工 程，並啟用會展站公共運輸交匯處 。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚

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