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【初步確診】大窩口邨富強樓再多一人初確　與早前確診者居同一座向疑有垂直傳播

社會 16:53 2022/01/24

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片)

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，涉及多個群組。衞生署及醫院管理局今日（24日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生將會出席疫情記者會交代詳情。

衞生防護中心公布，今日新增109宗確診個案，包括98宗本地個案，當中24宗與相關個案，5宗源頭不明個案。張竹君表示，大窩口邨富強樓早前有一宗確診個案，涉及一名18歲學生，就讀地利亞修女紀念學校(吉利徑）。當局今日再發現再多一宗初步確診，兩單位為樓上樓下同一方向，懷疑大廈出現垂直傳播，將派人會前往調查。

【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

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記者：郭詩詩

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