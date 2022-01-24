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【源頭不明】今增5宗源頭不明個案　包括KGV何文田分校13歲學生

社會 16:41 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，今（24日）本港今日新增109宗確診個案，包括98宗本地個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日有5宗源頭不明個案，包括：

  • #13335， 英基學校協會轄下英皇佐治五世學校（KGV）何文田分校13歲學生，住藍天海岸6座，曾到屋苑平台玩耍。有早前確診個案也曾在附近玩樂，要在調查是否認識。
  • #13340，銀行電腦工，居住於荃灣花園榮華閣。曾在悅來酒店丸龜製麵用膳，並曾於悅來酒店商場及荃灣天地3期如心廣場活動過。
  • #13353，55歲女士住葵芳葵茵樓，懷疑感染Omicron病毒，平時有去葵涌廣場及葵芳新都會廣場等活動。
  • #13370，49歲女士在黃大仙鳳凰新村地鋪髮型屋工作，曾去過黃大仙祠做檢測，懷疑感染Delta病毒。
  • #13382，75歲男士住在黃大仙豪苑1座E單位，懷疑感染Delta病毒，平時會去鳳德公園做運動。

張竹君又表示，黃大仙區污水檢測檢出Delta及Omicron病毒，懷疑有隱性傳播，呼籲居民留意及做檢測。

【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃小冰

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