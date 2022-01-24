【新冠肺炎】醫管局指426名確診病人正留醫　威院護士及瑪嘉烈醫院男病人初步確診

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（24日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

何婉霞表示，截至早上9時，過去24小時，接獲143宗呈報個案，30名病人已出院，現時共有426名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

此外，威院一位護士初步確診。因1月18日有一名精神科門診病人確診，有31人接受檢測，護士在檢測中初步確診，其餘30人檢測結果為陰性。她最後上班為1月21日，工作期間有穿着保護裝備，為謹慎起見，1月21日曾上班職員及曾到訪診所病人需要檢測。診所已暫停服務。

另有一名78歲男病人，他於葵涌邨居住，1月21日發燒及喉嚨痛送瑪嘉烈醫院，昨日初步確診。他1月17日曾到瑪嘉烈日間化療中心，追蹤發現化療期間曾短暫拉低口罩，病人服務助理需要檢疫。

一名伊利莎伯醫院保安部3A級運作助理亦在檢疫期間確診，他住葵涌邨，負責交通管理工作，不會接觸病人，1月21日最後上班。因他日前曾進行呼吸器臉型配合測試，涉及反覆呼氣測試，需時30分鐘，測試人員為被列為密切接觸者，他曾到訪的更衣室及辦公室會消毒。

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記者：黃穎津