【學生會風波】城大學生會被批帳目混亂　校方促兩周內交16年審計報告否則或收回會址

▲ 城大學生會被批評帳目混亂及會室鼠患橫生等，恐遭校方收回會址，並禁止繼續使用「城大」字眼。（資料圖片）

香港城市大學生會被校方批評帳目混亂及會室鼠患橫生等，倘未能於2月5日提交最近16年帳目審計報告，校方表明不排除收回會址，並禁止其繼續使用「城大」字眼。學生會臨時行政委員會批評校方混淆視聽、強人所難，企圖打壓學生會；本報已向校方查詢，正待回覆。

城大早於前年8月以學生會「財務管理情況持續欠佳」為由，暫停代收會費。城大學生會臨政昨（23日）在社交平台發文表示，正面臨「創會以來最大危機」，透露上周五（21日）收到城大設施管理處信件，指學生會會室在2021年間衛生情況欠佳，導致鼠患橫生，大學亦對同學違規使用會室情況表示譴責，設施管理處將向大學管理層正式建議收回會室；其後於昨日（23日），亦收到學生發展處電郵，對該會財政狀況提出指控，並對該會未能提供2005年至2020年賬目審計報告表示極度關注，如未能於下月5日提供相關審計報告，校方不排除會收回該會會址，並禁止其組織名稱繼續使用「香港城市大學」字眼。

該會形容，校方在上述信件中完全忽視該會對鼠患問題的跟進工作，並提及去年起已採取多項行動消除鼠患，包括與校園發展處跟進會室結構問題，拆除會室假天花及填補會室內的縫隙，以及安排清潔職工在老鼠常出沒處放置老鼠板等，該會亦曾指鼠患問題或與賽馬會大樓工程有關，「惟校方在沒有提出任何理由及證據下矢口否認此可能性」，質疑校方嘗試將問題歸咎於學生會。該會又指，上屆幹事就任後已立即訂立會室使用守則，並引述設施管理處數據顯示，去年11月及12月皆沒有相關場地違規個案。

該會亦透露，早於2020年接獲大學要求提交年度帳目審計報告，自此一直著手處理，並在去年12月轉告校方，會計師預計今年4月將完成截至2021年審計工作；該會其後將已完成的2005至2009年審計報告定稿交予校方，並要求修訂遞交審計報告時間表，惟校方一律沒有回應。

該會重申其財政記錄十分清晰，2020年8月前，大學財務處一直協助收取會費，並簽發支票以支付該會主要開支，故形容大學對該會會過往財政狀況瞭如指掌。對於大學指責其「帳目混亂」，該會批評校方混淆視聽，提出要求在包括農曆新年假期的14天內提交十多年審計報告，更是強人所難，質疑校方借此「將打壓學生會行為合理化」。

該會表示，一直願意與大學直接溝通，並將邀請校長郭位在周三（26日）會面，並為該會大選監票，以直接向大學管理層交代本會最新狀況；該會強調面臨多方壓迫，將繼續謹守崗位，為城大學生服務。

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記者：馮琪雅