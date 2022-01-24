【升中面試】畢業生獲牛津劍橋等名校取錄　Band 1英中林護中學面試重數理能力

▲ 聖公會林護紀念中學2021年有9成DSE考生入大學。

聖公會林護紀念中學是葵青區的Band 1資助男女校，公開試成績表現優秀，DSE文憑試成績在過去數年位列葵青區學校的第一名。過往不少學生報讀海外著名學府，當中15人獲牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院等取錄。

林護中學以優秀的英語教育著稱，有3名外籍老師幫助學生提升英語溝通能力，並定期舉行英語日營，設有中英文辯論隊加強語言訓練。學生從過往會考、高考至DSE文憑試都有出色表現，在會考年代曾連續3年達成100%升大學率。

而該校2021年DSE中，有學生取得6科5**及2科5*，而121名中六生共取得316個5至5**級別，當中近9成學生取得大學學位，另約1成學生則修讀副學位課程。除了本地大學外，亦有學生獲海外名校取錄，包括英國劍橋大學、倫敦帝國理工學院、倫敦大學學院、美國柏克萊加利福尼亞大學、北京大學、清華大學等。

根據學校網頁資料，學校2022學年中一自行分配學位數目為40個，收生準則如下：

第一階段面試 15%

教育局成績次第及校內成績 40%

課外活動、服務及獎項 10%

與中學聯繫 10%

第二階段面試 25%

所有操行達B級或以上的申請人均獲第一階段面試機會，面試將於2月19日舉行，校方表示著重學生的表達、溝通能力和數理能力，校方會從第一階段面試及第2至4項收生準則，篩選不少於80名申請人進入第二階段面試。面試將於3月12或19日舉行，著重學生學習態度、自信心及價值觀等。

補習社「高科技教育中心」負責人蘇廸希校長整理了其中心學生過往於林護中學的面試題目，供家長參考。面試中除了涉及自我介紹及生活問題，亦有不少學術問題，其中數學有文字應用題。以下為部分題目：

中文

以「求學不是求分數」為題表達意見。

英文

你有沒有寫日記的習慣？如果你的家人撕掉你的日記，你會怎樣？

數學

哪兩個數字與12有相同數量的因數？為甚麼？

小琪有360元利是（全部是100元、50元、20元、10元），她最多和最少能有多少封利是？為甚麼？

承上題，小琪收到的360元共12封，全由陳夫婦送出，如陳先生送20元，陳太太則送20元，除了「2封100元、6封20元及4封10元」這個組合外，還有哪兩個組合？

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責任編輯︰王明芳