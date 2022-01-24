【港區國安法】張舉能稱法庭公正持平不受影響　指定法官必已符合嚴格要求

▲ 張舉能。（司法機構網頁截圖）

終審法院首席法官張舉能在法律年度開啟典禮上指，涉及危害國家安全罪行案件，只可由指定法官審理，但他可向社會保證，法庭的公正持平，絕不會受港區國安法指定法官的安排而受影響。

張舉能指出，指定法官由特首任命，而特首任命前可徵詢終審法院首席法官意見，終審法院首席法官在合適情況下，會就人選向特首提出建議，而指定法官只會在現任法官中委任，他們必先是已符合，《基本法》選用法官的司法和專業才能嚴格要求。

他又提到，指定法官與其法官一樣，必須恪守司法誓言，意味法官在作出司法決定的過程中，不容有任何政治或其個人因素的考慮，強調司法誓言在指定法官審理國家安全案件時具約束力，與他們審理其他類別案件並無二致。

至於指定法官在沒有陪審團下審理國安案件，張舉能指，指定法官仍會頒下詳列理由的判決書，並在司法機構網站發布，供公眾審閱，而且適用於有陪審團參與審訊的程序保障措施，同樣適用於這類審訊，確保被告人獲得公平審訊，被告人一旦被定罪，亦可循相同的上訴程序提出上訴。

另外，張舉能又提到，試圖威嚇審理社會事件案件或國家安全案件的法官，或向他們施加不當壓力情況有增長，是對法治和司法獨立直接和公然的冒犯，必須予以譴責。他強調，試圖威嚇法官或施壓的行徑，皆是徒然而空洞，法庭的工作沒有受到絲毫影響，法官亦一如以往秉行公義。

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記者：陳宛彤