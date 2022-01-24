【尖子透視】資優教育學苑6名學員衝出香港 勇奪世界級編程比賽全球第3名

▲ 六位編程發燒友及學苑院長黃金耀博士接受薯片叔叔共創社的網上訪問。

再由香港學子揚威海外，香港資優教育學苑6名11歲至14歲學員，代表香港及亞洲晉級「2021 CoderZ 聯賽世界總決賽」殺入四強，與美國、巴西及非洲的加納比拼，勇奪全球第3名。

資優教育學苑「編程冒險家」課程251名學員，透過CoderZ平台自學編程知識，自去年8月至10月組成多隊，參加由薯片叔叔共創社主辦的「國際虛擬機器人大賽（CoderZ League）香港區聯賽」的新手組(Novice)、初級組(Junior) 及職業組 (Pro) 賽事。

在比賽之中，各隊需要以機械人於遊戲平台完成指定任務，得分最高者獲勝，學苑New Junior 1 隊於初級組獲創意獎，另兩隊進入職業組隊伍香港區終決賽，其中Skydragon隊脫穎而出，成為香港區冠軍，代表香港及亞洲晉級「2021 CoderZ 聯賽世界總決賽」殺入四強，與美國、巴西及非洲的加納比拼，勇奪全球第3名。

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Skydragon隊由六位11歲至14歲的學員組成，分別是小六的呂願喆和吳沛彥、中一的曾子軒和蘇尹駿、中三的張朗悦和章凯琳。提起編程，這種能與電腦溝通的語言，六位編程發燒友的眼睛就會發光。

現年11歲的呂願喆為Skydragon 隊長，年紀小小的他就意識到編程是與電腦溝通的工具，對未來的職業相當重要。願喆領導隊友參賽，他負責制定組員提交個人編程的時間表，去蕪存菁，把各人最擅長的編程部分整合，反覆測試去除程式中的錯誤(debug)，以「終極版本」全力出戰本港甚至世界賽。他說能獲獎是全隊努力合作的成果。願喆表示，

從這個比賽學會了：凡事都有多於一個的解決方法，所以我要多角度思考。

至於12歲的曾子軒表示今次是他第一次參加國際性編程比賽，好榮幸可以獲得世界總決賽季軍。他分享得獎感言：「很享受參賽時，與隊友討論策略至深夜，大家都努力研究如何將程式優化。到世界總決賽的時候，見到強勁對手的攻勢，美國隊機械人的拋物線程式，在遊戲中每每為他們奪得滿分(100分) ，令我大開眼界，獲益良多！我意會到我們要欣賞也要思考如何運用新技巧，改良我們的作賽策略。 」

14歲的吳沛彥喜歡透過編程設計自己愛玩的小遊戲，幫助到他提升其他能力，例如數學和英文的能力，同時亦有助電腦科的學習，最近一次考試他在此科取得滿分。12歲的蘇尹駿為是次參賽隊伍設計隊徽，並冠名為Skydragon，他很高與可以跟志同道合的學員參賽，希望明年原班人馬可以再次一起作賽，發揮更佳表現。

現時讀中三的章凯琳則表示，很開心大家這麼積極，大家都盡了力，很努力找方法，互相幫助。雖然經歷許多挫折，但在參賽過程中學會很多編程知識。14歲的張朗悦表示，能獲獎真的喜出望外，編程相當好玩，希望能納入學校的常規課程。

責任編輯：王明芳