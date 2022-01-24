【尖子透視】資優教育學苑6名學員衝出香港 勇奪世界級編程比賽全球第3名
再由香港學子揚威海外，香港資優教育學苑6名11歲至14歲學員，代表香港及亞洲晉級「2021 CoderZ 聯賽世界總決賽」殺入四強，與美國、巴西及非洲的加納比拼，勇奪全球第3名。
資優教育學苑「編程冒險家」課程251名學員，透過CoderZ平台自學編程知識，自去年8月至10月組成多隊，參加由薯片叔叔共創社主辦的「國際虛擬機器人大賽（CoderZ League）香港區聯賽」的新手組(Novice)、初級組(Junior) 及職業組 (Pro) 賽事。
在比賽之中，各隊需要以機械人於遊戲平台完成指定任務，得分最高者獲勝，學苑New Junior 1 隊於初級組獲創意獎，另兩隊進入職業組隊伍香港區終決賽，其中Skydragon隊脫穎而出，成為香港區冠軍，代表香港及亞洲晉級「2021 CoderZ 聯賽世界總決賽」殺入四強，與美國、巴西及非洲的加納比拼，勇奪全球第3名。
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Skydragon隊由六位11歲至14歲的學員組成，分別是小六的呂願喆和吳沛彥、中一的曾子軒和蘇尹駿、中三的張朗悦和章凯琳。提起編程，這種能與電腦溝通的語言，六位編程發燒友的眼睛就會發光。
現年11歲的呂願喆為Skydragon 隊長，年紀小小的他就意識到編程是與電腦溝通的工具，對未來的職業相當重要。願喆領導隊友參賽，他負責制定組員提交個人編程的時間表，去蕪存菁，把各人最擅長的編程部分整合，反覆測試去除程式中的錯誤(debug)，以「終極版本」全力出戰本港甚至世界賽。他說能獲獎是全隊努力合作的成果。願喆表示，
從這個比賽學會了：凡事都有多於一個的解決方法，所以我要多角度思考。
至於12歲的曾子軒表示今次是他第一次參加國際性編程比賽，好榮幸可以獲得世界總決賽季軍。他分享得獎感言：「很享受參賽時，與隊友討論策略至深夜，大家都努力研究如何將程式優化。到世界總決賽的時候，見到強勁對手的攻勢，美國隊機械人的拋物線程式，在遊戲中每每為他們奪得滿分(100分) ，令我大開眼界，獲益良多！我意會到我們要欣賞也要思考如何運用新技巧，改良我們的作賽策略。 」
14歲的吳沛彥喜歡透過編程設計自己愛玩的小遊戲，幫助到他提升其他能力，例如數學和英文的能力，同時亦有助電腦科的學習，最近一次考試他在此科取得滿分。12歲的蘇尹駿為是次參賽隊伍設計隊徽，並冠名為Skydragon，他很高與可以跟志同道合的學員參賽，希望明年原班人馬可以再次一起作賽，發揮更佳表現。
現時讀中三的章凯琳則表示，很開心大家這麼積極，大家都盡了力，很努力找方法，互相幫助。雖然經歷許多挫折，但在參賽過程中學會很多編程知識。14歲的張朗悦表示，能獲獎真的喜出望外，編程相當好玩，希望能納入學校的常規課程。
責任編輯：王明芳