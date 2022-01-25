【學校午膳】兒子學校「營養午餐」份量少賣相差　爸爸怒轟慘過囚犯膳食【附營養餐單】

▲ 美國一位爸爸批評兒子學校的「營養午餐」份量少，而且賣相不吸引。

不少中小學都有提供午膳給學生選擇，但並非所有午餐食物都符合營養標準。近日美國一名爸爸在社交媒體指出，兒子學校所謂的「營養午餐」份量少，而且賣相亦不吸引，更別說營養了，令他憤然在網上公開批評。

據英國《每日郵報》報道，美國爸爸Chris Vangellow育有4個孩子，他於1月12日在facebook發帖表示，兒子Ash就讀位於紐約的霍普金頓中央學校（Parishville-Hopkinton Central School），而學校讓學生吃的午餐卻令人咋舌。Chris認為即使對於不像Ash般高大的孩子來說，午餐份量還是有點少。

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免費午餐賣相不吸引

從Chris上載的相片可見，Ash其中一份午餐包括4件又小又乾的雞塊、一些小紅蘿蔔、白飯和一盒朱古力奶，還有一小盒果醬。他指Ash看到這份午餐已經不開胃了，甚至沒有動過那些白飯。他透露孩子一直抱怨，由於學校午餐都是免費的，所以份量減少了，後來他就收到兒子的午餐相片，形容「這很荒謬」。

他指即使學校午餐是免費的，也不代表它的質量就應該如此差。雖說學生有需要時可以從家裡帶點食物，或購買額外的食物來填補學校午餐的不足，但他所住的地區並不特別富裕，並非每個家庭的經濟能力都許可這樣做。有些學生依靠學校提供的膳食來撐過大半天，卻得到這樣的午餐，他覺得實在會讓孩子失望。

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囚犯膳食比學校午餐還好

Chris還上載了學校提供的其他午餐相片，都是看起來既不吸引又份量不多。這份學校「營養午餐」在網上傳開後，引來網民熱議，甚至有獄監留言，囚犯的膳食比這些學校午餐還好。

其後校方表示歉意，承認許多學生和家長對學校午餐感到不滿。校方正跟學校飯堂方面成立一個專案小組，商討如何改善學生午餐的營養。

中醫爸爸營養餐單建議

註冊中醫師「中醫爸B」馬琦傑曾指出，兒童餐單營養比例是蛋白質最多，之後是蔬果，最後才是碳水化合物，配合補充腎氣、健脾和舒肝的食物，有助孩子長高、聰明和晚上安睡。他補充，少量多餐是重點，可以穩定血糖不易做成虛胖。

以下為馬醫師設計的5日營養餐單，可供家長參考︰

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責任編輯︰王明芳