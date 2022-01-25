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【超市大搜查】賀年糕點卡路里+糖分+脂肪大比拼　營養師教2招健康煮法減少油攝取

保健美顏 11:26 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

賀年糕點卡路里、糖分、脂肪大比拼。

農曆新年將至，家家戶戶都會準備糕點過年。究竟哪一種糕點是致肥「幕後黑手」？如果不想過完年後磅數步步「糕」升，不妨看看各款賀年糕點的熱量、糖分及脂肪含量。

Eacy.nutrition註冊營養師Tracy日前就在其IGFacebook專頁分享各款賀年糕點的卡路里、糖分及脂肪。Tracy表示2件年糕的熱量已經等於一碗飯，建議大家別將糕點當正餐食，否則一餐熱量隨時超標，建議每次最多進食2件。另外，亦要記得當日減少正餐的五穀份量，以免攝取過量碳水化合物。

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減重的人士，則建議選擇較低熱量的蘿蔔糕、馬蹄糕或芋頭糕。

賀年糕點卡路里、糖分、脂肪大比拼：

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減油煮法小貼士：

Tracy提到，有2個方法可以避免煎糕時太多油。

1. 無油煎糕

Tracy建議可先放牛油紙落白鑊，直接用中火煎香糕點。由於糕點本身有油份，即使不落油都可煎出香脆效果。

2. 用氣炸鍋、焗爐及蒸的方法煮熟

醬料方面，Tracy指辣椒油、甜醬、XO醬的熱量較高，建議配上較低熱量的調味醬料，例如豉油及新鮮辣椒。

文章獲「Eacy.nutrition」授權轉載。

責任編輯：楊宛茜

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