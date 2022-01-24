【新冠肺炎】食環署向年宵及放馬莆新春攤位檔主發放特惠金　涉款逾603萬元

▲ （資料圖片）

食環署今日（24日）表示，因為取消年宵市場及放馬莆新春市場而向受影響檔主發放的特惠金，連同退回的攤位使用費，已全數以劃線支票郵寄予所有受影響檔主，發放的特惠金涉及款項共逾603萬元。



署方指，因應疫情決定取消原定在15個地點舉行的2022年農曆年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場，除按特許協議向所有投得攤位的檔主全數退還攤位使用費外，亦在第五輪「防疫抗疫基金」下，向他們額外發放相等於攤位使用費50%的特惠金，所有款項無需申請，已經全數以劃線支票郵寄予所有受影響檔主。



15個年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場共950個攤位，去年經公開競投全數租出，按總競投價約1206萬元計算，發放的特惠金涉及款項共逾603萬元。



署方又稱，上周五宣布取消的2022年車公誕市場，爭取在本周內向投得攤位的42名檔主以同樣方式全數退還攤位使用費及發放相等於攤位使用費50%的特惠金，當中特惠金款項逾59萬元。

【湊得輕鬆啲】巴陶氏症愛女出生2日離世 父母無悔：能見面擁抱已值得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐