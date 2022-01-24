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【新冠肺炎】食環署向年宵及放馬莆新春攤位檔主發放特惠金　涉款逾603萬元

社會 16:48 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

食環署今日（24日）表示，因為取消年宵市場及放馬莆新春市場而向受影響檔主發放的特惠金，連同退回的攤位使用費，已全數以劃線支票郵寄予所有受影響檔主，發放的特惠金涉及款項共逾603萬元。

署方指，因應疫情決定取消原定在15個地點舉行的2022年農曆年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場，除按特許協議向所有投得攤位的檔主全數退還攤位使用費外，亦在第五輪「防疫抗疫基金」下，向他們額外發放相等於攤位使用費50%的特惠金，所有款項無需申請，已經全數以劃線支票郵寄予所有受影響檔主。

15個年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場共950個攤位，去年經公開競投全數租出，按總競投價約1206萬元計算，發放的特惠金涉及款項共逾603萬元。

署方又稱，上周五宣布取消的2022年車公誕市場，爭取在本周內向投得攤位的42名檔主以同樣方式全數退還攤位使用費及發放相等於攤位使用費50%的特惠金，當中特惠金款項逾59萬元。

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責任編輯：余思嵐

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