【紅十字會】2名曾捐血者確診　血小板已被東區醫院使用在病人身上

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，紅十字會昨收通知，有2名確診人士曾捐血，其中一人的血製品已被東區醫院使用，病人需要回院檢測。

何婉霞指，其中一人在1月16日早上11至12時到荃灣捐血站捐血，另一人在1月20日中午12時42分至1時42分到沙田捐血。2人皆無病徵並通過篩查。

紅十字會其後透過血製品追蹤，發現到荃灣捐血者的血已被製成血小板、紅血球及血漿，其中血小板在1月19日被東區醫院使用在一位病人身上，醫院會通知病人回院檢測觀察，其他製品未被使用會安排回收。

另一位捐血者的血製品未被使用，但他有1位家人於同日同時段捐血，亦會安排血製品回收。

紅十字會沒有員工被列密切接觸，但26名員工須檢測，亦會通知其他到過相關地方捐血的人士。

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記者：蘇文軒