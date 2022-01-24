【新冠肺炎】配合特別上班安排　規劃署指明日起只提供基本公共服務

▲ 規劃署公共服務最新安排。（資料圖片）

規劃署今日（24日）表示，因應本地疫情的最新情況及配合政府僱員特別上班安排，由明日起只提供基本的公共服務，直至另行通告。

署方表示，展城館將暫時關閉，直至另行通告。設施關閉期間，所有教育活動及公眾導賞服務暫停。



位於北角政府合署17樓的規劃資料查詢處將維持公共服務，包括提供根據《城市規劃條例》展示的文件供公眾查閱及其他櫃台服務。而位於沙田政府合署十四樓的規劃資料查詢處會暫時關閉，不提供公共服務。



該署位於北角政府合署18樓的收發處，亦會於辦公時間（星期一至五，上午9時至下午5時）內提供服務。

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責任編輯：余思嵐