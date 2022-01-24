【升中面試】培養自主學習重個人品格　葵青區英中安柱中學面試考生活時事

▲ 安柱中學面試考生活時事。

位於葵青區的中華傳道會安柱中學為區內的英文中學，學校重視學生在校內及校外的行為表現，建立純樸的校風。該校發展重點是裝備學生成為自主學習者，並透過發展個人品格優勢，培養學生正面的價值觀。

根據《中學概覽》，安柱中學以英文為主要教學語言，鼓勵閱讀及文學創作，安排每周兩天全校清晨閱讀時間，推行不同型式的閱讀計劃和交流活動，各學科於課程中引入專題研習活動，從而培養學生協作、溝通和解難的能力。

學校舉辦拔尖及補底課程，照顧學生的個別差異，在各學科的課程設計上，亦有校本課程，切合不同學生的需要。

學生在公開試成績優異，2021年110名中六畢業生，有86%符合本地學位入學最低要求（33222），當中有2名學生取得4科5**、2科5*及3科5**、3科5*佳績。

安柱中學的中一自行分配學位數目為40個，收生準則如下：

學業成績（小五、六校內成績及教育局成績次第） 50%

操行 必須達B級或以上

面試表現 40%

課外活動及服務 10%

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所有申請人均獲面試機會，補習社「高科技教育中心」負責人蘇廸希校長整理了其中心學生過往於安柱中學的面試題目，供家長參考。面試以英文及普通話為主，涉及學生個人興趣、生活時事，亦有一些創意問題等，以下為部分曾出過的題目：

英文題

假如你有一間1000呎的屋，你會怎樣設計？

介紹一篇新聞或介紹一本你最喜歡的圖書。

如果你參加遊學團，你希望去哪個國家？

普通話題

介紹一份對你最有價值的禮物。

你會怎樣迎接你的中學生活？

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責任編輯︰王明芳