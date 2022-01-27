【賀年食品】進食過多年糕糖果易致肥影響專注力 營養師揭1種全盒糖果最邪惡

農曆新年將至，每逢過年家中必備賀年食品，但營養師提醒，小朋友進食過多糕點及糖果，易致肥胖及影響專注力，營養師教路，糕點可選相對較低熱量的馬蹄糕和芋頭糕；小朋友小食全盒可選獨立包裝，避免一次進食過多，而果凍、果仁相對較健康。

椰汁年糕最邪惡

營養師李杏瑜接受TOPick訪問時表示，賀年食品中的糕點類，最需要注意的是要如何弄熱，她稱，椰汁年糕最邪惡，因需要用到蛋汁，多油，煎到脆先好味道。過程中椰汁年糕本身由未整好到煎好，加上蛋汁等，卡路里起碼高一倍以上。

而排第二是臘味蘿蔔糕，營養師李杏瑜稱，大家誤以為食蘿蔔糕很肥，其實剛煮好時，蘿蔔糕熱量不會很高，但要用到煎就會變高，而靚的蘿蔔糕是放很多臘味、臘肉、蝦米，相對它的脂肪會高。

她稱，相對低熱量的是馬蹄糕和芋頭糕，未整前每100克兩件，100多卡路里，原材料少，不用加那麽多臘味，糖，相對健康。若用氣炸鍋就最理想，用焗爐也可以焗到脆。

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朱古力金幣最邪惡

至於深受小朋友喜愛的小食全盒，李杏瑜稱，最邪惡的是朱古力金幣，每100克的金幣有500多卡路里，比其他牛奶、黑朱古力糖份用更多，加上很多朱古力添加色素，即使是食用色素、穩定劑，但越多添加劑就不健康。

她稱，牛油曲奇，日式柿餅相對健康，如家小朋友年齡小，可買獨立包裝米餅，生牙餅，味道淡，添加成分少，好過買零食。至少年齡大少少的小朋友，如不怕會鯁喉，可購買果凍、果仁，果乾，提子乾等，她建議，選獨立包裝款最好，可控制小朋友食量

進食過多糖果易影響專注力

李杏瑜提醒，小朋友不宜食太多賀年食品，如煎的糕點甜品，最會影響正餐的胃口，因小朋友的胃細，可能食了兩件糕都已飽，但這些糕真正的營養價值，尤其是蛋白質、纖維很少，令到孩子無法進食正餐。

她又稱，糕點有很高糖分和脂肪，熱量高，如運動量不足，則會增加體重，加上糕點相對沒纖維，，容易消化不良。

至於糖果、朱古力則要留意糖分，因過多糖果、包裝食品，含過多添加色素，會影響小朋友情緒不穩定，太甜會，令小朋友過度活躍，難以專心，影響專注力。

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責任編輯︰黃存新