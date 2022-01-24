【中學巡禮】19歲許軼五官標致親證尼泊爾混血兒　COLLAR成員Day學生相曝光

▲ COLLAR成員Day的學生相曝光，可見她自小已擁有包包臉及標致的五官。

在ViuTV《全民造星4》奪得季軍而加入女團COLLAR出道的許軼（Day），憑著可愛包包臉及標緻的五官人氣急升，其背景亦迅速被網民起底，有指Day是一名尼泊爾混血兒，中小學皆在荃灣區就讀，近日Day的學生相曝光，可見她自小已是包包臉，長得相當可愛。

年僅19歲的Day，出道後迅即成為隊中人氣王。近日有網民翻出一個疑似是Day的社交帳號，用戶名稱為「許軼」，英文名是「Rejena Simkhada」，有指Day其實是一名尼泊爾混血兒，本名為Simkhada Rejena，父親是尼泊爾人，媽媽是香港人。Day今日（24日）對此直認不諱，「覺得沒有很特別，自己不太想focus這件事，我不覺得被起底，因為這是事實來的。」

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帳號中亦有疑似是Day可愛童年照，包包臉相當可愛。網民亦陸續翻出Day的中小學學生相，引起網民熱烈討論，紛紛大讚Day由細靚到大，戴起圓形眼鏡非常可愛，有初戀的感覺，而且穿起校服的她與舞台上的她形成很大反差，還有人指中五、中六的Day已經滲出星味。

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Day於中小學時期一直在荃灣區就讀，小學讀海壩街官立小學，中學則讀博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，她於高中時成為校內四社幹事，且愛上跳舞，曾加入K-pop Cover舞團BRIGHTEN，去年更殺入《2021香港區K-pop舞蹈比賽-CHOOM》總決賽。16歲時，她更曾到韓國成為半年練習生。

▲ Day現已加入女團COLLAR出道，人氣急升。（湛斯雅攝）

梁省德中學成績穩步上揚

Day於2020年才中學畢業，其母校博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學於1979創校，屬資助男女校，以中文教學為主，初中有部分科目以英文授課，如數學、綜合科學、物理、化學及生物。

為提升學生的兩文三語，該校會按學生的語文能力分班，並以小班教學；資優生則參加課後精英班，進一步提升英語能力。學校亦聘有外籍英語教師，設立英語角及多項英語活動，增加英語學習環境。

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近年該校的學術成績穩步上揚，根據學校網頁公布2014至2021年的香港中學文憑考試（DSE）成績，該校幾乎在每科的合格率均有上升，並高於全港日校平均，包括4大核心科目，歷屆也有學生考獲2科5**及3科5*佳績。而在會考年代，該校曾出產2位8A考生，A-Level高考亦有學生考獲4A。

▲ 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的學術成績穩步上揚。（中學概覽圖片）

學界田徑稱霸荃離區

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學最突出是運動項目，尤以田徑最出色，在「2019-2020荃灣及離島區中學校際田徑比賽」中，該校在男、女子組橫掃甲、乙、丙組冠軍取得「全滿貫」，成為荃離區霸主。

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責任編輯︰王明芳