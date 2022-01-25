【靚太廚房】OL必睇2款懶人微波爐料理食譜　$12烚意粉神器輕鬆煮出足料午餐

▲ 幼稚園老師Michelle開設Facebook專頁戀上味覺分享簡易健康食譜。

想下班後可以快靚正煮好晚餐，但又怕餐餐食蒸肉餅、蒸水蛋和滾菜湯？80後幼稚園老師Michelle經常在Facebook專頁戀上味覺分享簡易健康食譜，今次為大家推介2個速煮意粉食譜，只需4種食材及一個煮意粉的微波爐盒，10分鐘內就可完成，而且總成本約$30內，絕對是OL和媽媽們的恩物。

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Michelle接受TOPick訪問時分享，因空閒時喜歡用簡單食材煮出不同菜餚，加上希望每日下班回家後可以快速煮好晚餐，所以開設專頁，讓一聚烹飪愛好者有一個互相交流烹飪心得。

返工要食好啲，放工又唔想整太難嘅野，所以會諗啲快靚正食譜，加上而家疫情咁緊張，真係自己煮安全好多！

▲ Michelle表示平日在公司午餐時只需10分鐘就可以煮到鮮茄香腸意粉。(圖片由戀上味覺Facebook專頁提供)

當中的「烚意粉神器」可以說是懶人恩物，Michelle表示，因在AEON行街見到，價錢實惠又實用，所以購入，怎料一試愛上，大讚方便。

因為覺得平時煮意粉好浪費時間，係AEON$12店見到就買嚟試試，平時午餐同放工唔知食咩就叮意粉，加入意粉醬、糖同辣椒汁調味，撈勻後加埋急凍雜菜，再放入微波爐叮多陣就食得喇，超方便。

Michelle ：全部都係屋企雪櫃有嘅嘢，平均$20一餐

由於所需食材是一般家庭必備及超市可買，所以只需預先準備意粉便可以順利完成。Michelle又指「一盒意粉大約可以整到4至5次，每次用3湯匙意粉醬，大約$15-20蚊成本」，加上不用開火煮食，極為便捷。

什菜意粉

▲ 雜菜意粉。(圖片由戀上味覺Facebook專頁提供)

材料：意粉、水、意粉醬 （3湯匙）、糖 （1/2茶匙） 、辣椒汁及急凍雜菜

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做法：

將意粉放入盒內，再按盒內指示線加入熱水。 合上 蓋 子後放入微波爐，用600W叮5分鐘，完成後倒去2/3水份。 加入3湯匙意粉醬、半茶匙糖及少許辣椒汁並拌勻。 將急凍雜菜放在意粉上，放入微波爐加熱2分鐘即可，可按個人口味加入芝士。

鮮茄香腸意粉

▲ 鮮茄香腸意粉。(圖片由戀上味覺Facebook專頁提供)

材料：意粉、水、意粉醬 （3湯匙）、蒜蓉牛油醬、香腸 （1條）、車厘茄 （15粒）、糖（1/2茶匙）

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將意粉放入盒內，再按盒內指示線加入熱水。 合上 蓋 子後放入微波爐，用600W叮5分鐘，完成後倒去2/3水份。 加入適量蒜蓉牛油醬、3湯匙意粉醬、半茶匙糖及少許辣椒汁並拌勻。 將車厘茄及已切粒香腸放在意粉上，放入微波爐加熱2分鐘即可，可按個人口味加入芝士。

下廚小貼士：

建議使用熱水煮食，比凍水快4分鐘 蒜蓉牛油醬可在普通日式超市購買，大家也可用來整蒜蓉包。 急凍雜菜可在日式超市購買，購買後，用水輕輕清洗即可煮食。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁

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