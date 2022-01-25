【擊退皺紋】側睡趴睡可增面部皺紋　中醫推介茶療美肌抗衰老【附做法】

▲ 側睡和趴睡也有機會增加面部皺紋，中醫推介茶療美肌抗衰老。

原來睡眠也可令我們產生皺紋！註冊中醫師何慧欣在其facebook專頁指出，有一種皺紋稱為「睡眠皺紋」（sleeping wrinkles），是由一些睡眠小習慣引致的面部皺紋，睡姿錯誤是成因之一。她講解睡姿與皺紋的關係，並推介一款有助減少皺紋、美白、抗衰老的茶療。

最新影片推介：

睡姿錯可致面鬆弛 形成睡眠皺紋

何醫師表示，很多時候我們也會出現面部不平衡的狀態，總覺得有半塊面比另外半塊面鬆弛。造成鬆弛的原因很多，長期睡姿錯誤可能是其中之一。

她解釋，睡覺期間會不斷重覆拉扯或壓迫面部皮膚，一整晚後，有可能形成短暫的皺紋。若長年累月維持不當睡姿，重複的物理壓力會形成溝道，最終可能出現永久的皺紋。睡眠大概佔人生1/3時間，長時間維持不良睡姿，的確可形成「睡眠皺紋」。

趴睡側睡可增皺紋 仰睡有助減紋

梁醫師建議，盡量不要趴睡，因為趴睡可增加、加劇皺紋形成。不同的睡姿，會令面部皮膚組織與枕頭在不同部位壓出皺紋。例如側睡時，顴骨及面部下方產生物理壓力，上方的壓力可致魚尾紋出現或加深，面部中央的壓力則可致鼻唇溝（法令紋）、嘴角紋等出現或加深。

想減少面部與枕頭的物理壓力所形成的皺紋，仰臥是最有效方法。另外，選用較柔軟的枕頭，也可減少面部受壓的情況，但要注意枕頭對頸部是否有足夠承托和支撐。

曬太陽吸煙加快皺紋形成

皮下組織的老化、遺傳、生活環境、習慣等因素也可令出現面部皺紋。體內荷爾蒙變化、陽光照射、吸煙習慣等會直接影響皺紋形成的速度。所以，養好良好生活習慣、戒煙、保持皮膚水分充足、增加抗氧化物質的攝取量、經常塗上足夠份量及防曬系數的太陽油等，也是良好的基本習慣，有效對抗皺紋。

針灸有助預防及改善皺紋

梁醫師指，針灸是用最天然的方法達致預防、減淡皺紋的功效，回復自然又年輕的容貌。若想用針灸改善皺紋問題，醫師會循以下步驟跟進：

先評估左右兩邊面部的平衡情況

針對可能形成的皺紋位置、已形成的皺紋，於頭部、面部特定穴位及不同的深度施針及埋線，包括筋膜層、頭面部的肌肉組織

透過針去調氣、刺激，恢復自身筋膜層及面部肌肉的彈性和張力。

美肌抗氧化茶療

對抗衰老所引起的皮膚問題，梁醫師推介一款可日常飲用的茶療「增白美肌飲」，有助調理身體、改善皮膚狀態。材料及做法如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

內容獲註冊中醫師何慧欣授權轉載

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰黃泳欣