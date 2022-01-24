【防疫措施】民政署透過機構向沙田居民派6,000檢測包　首1,000份今午大圍站派發

▲ 圖示（左起）全港社區抗疫連線召集人陳勇、全港社區抗疫連線總召集人陳振彬、沙田民政事務專員柯家樂、立法會議員陳克勤。（連線提供）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。民政事務總署透過「全港社區抗疫連線」 向沙田區居民免費派發6,000套新冠病毒快速測試套裝。首1,000份快速測試套裝於今日（24日）下午假港鐵沙田大圍火車站D出口免費派發，當中包括口罩套及揮春。另外5,000份快速測試套裝亦將於未來數星期於沙田41個小區派發。

「連線」總召集人陳振彬表示，機構將於全港各區派發10萬份快速檢測包，而今次地區派發活動共約3,000名義工參與。他呼籲市民領取快速測試套裝後應盡快進行檢測，又強調快速測試包並不能代替政府的強制檢測結果，如有任何懷疑或身體不適，請即時前往社區檢測中心進行檢測。

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記者：黃穎津