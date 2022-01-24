【女團COLLAR】隊長阿Gao爆IvySo全團最大食　阿Day直認混血兒身份：無乜特別

▲ 隊長阿Gao爆IvySo全團最大食，阿Day直認混血兒身份：「無乜特別。」

女團COLLAR成軍出道只兩星期，已被運動飲料品牌相中邀請任代言人，在今日（1月24日），COLLAR全員現身尖沙咀海港城出席活動。

記者會上，COLLAR的8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、SoChing（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling）以一身藍白露腰裝束，出席女團出道後首個代言品牌簽約儀式。

【女團COLLAR】全員記者會鬥擺甫士 COLLAR為寶礦力唱首支廣東話廣告歌

▲ （陳心怡攝）

推出第二首團歌

繼兩星期前的出道記者會後，COLLAR再度踏足同一場地，並現場唱跳出道歌曲《Call My Name!》。

COLLAR接受TOPick訪問，更透露即將會推出第二首團歌，但有關曲風、內容及推出時間等詳情暫時仍未知曉。

剛出道兩星期已成為全城熱話，佔據新聞版面及網上討論區等，講到眾人感受，Ivy代為回答：「多謝大家欣賞我們，不論代言還是出席活動，都好多謝大家信任我們這群剛出道的新人。」

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想一路拍一路食

問到眾人最想代言甚麼產品，曾任獸醫護士的Marf希望代表跟食物和動物相關的產品，Candy最實際想要代表電器，希望可以獲品牌贊助換掉完中的家電。

隊長阿Gao則希望代言覺睡覺相關的東西，例如枕頭、床褥、睡衣等，不過她跟SoChing一樣，甚麼都想試試：「我們出道未夠一個月，甚麼都想試，但大家最想拍食物代言，可以不用理經理人一路拍一路食。」

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提到食量的話題，在台上COLLAR被主持人強尼爆料人指八女食量驚人，隊長阿Gao代為解圍：「我們大部份團員還是處於發育階段，這個食量是正常的，而且大家食極不肥。」問到哪位成員「最大食」時，阿Gao與SoChing同時望向IvySo並笑謂：「唔講啦。」

身為現時當紅組合，COLLAR的休息時間亦為外界擔心，Winka透露出道後平均有五、六小時睡眠時間，而Ivy認為最需要習慣的是休息不定時的問題。芯駖則未有因為睡眠時間縮短而覺得累：「反而覺得興奮，有很多工作例如廣告、訪問，這些我們都未試過，還在摸索階段。」

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不承認收入暴增

講到收入暴增的話題，芯駖指大家都好乖，大家都沒問有關工作的酬勞，只是埋頭苦幹，更笑言可能這次代言廣告其實沒有收入。

貴為愛香港現時最當紅的女團，自然要面對「起底」問題，日前有網民翻出阿Day舊照爆出有尼泊爾血統，阿Day直言：「覺得沒有很特別，自己不太想focus這件事，我不覺得被起底，因為這是事實來的。」

▲ （陳心怡攝）

另一成員阿Marf近日被爆出跟粉絲團之間有些不快，她解釋：「是我遲遲未有一些官方的決定，而且我初步接觸這件事，現在跟Admin溝通了，他們也很窩心，發生小插曲後也會問我，叫我不要理會太多，現在好和諧，多謝他們相信我。」

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記者：陳心怡、梁樂欣