【虎年運程】新春親子郊遊行大運九龍篇　 肖兔宜行飛鵝山肖牛行鯉魚門

▲ 新春郊遊行大運九龍篇。

即將踏入虎年，大家都希望開過好頭，趁新春行大運。但最迎疫情有再度爆發的風險，要是家長們不想這段時間帶小朋友逛人煙稠密的商場鬧市，郊外有甚麼好選擇呢?

上星期羅比師傅分享了港島區，十二生肖今年的吉祥方向，方便親子趁新春郊遊行大運。說到九龍區，今年比較旺的方位，當然要說東北見山，西南見水一帶，如荃灣，深井，美孚，大角咀，九龍灣以及西貢等地。基於「山管人丁水管財」及「零正神」的風水學法則，八運的零神方是正西南，此方見水如見財，而正神方東北見山則旺人丁。同時今年當令之氣有利的局勢同屬這些位置，因此以上地區，綜合上適合大廣人士活動以收催旺之功。

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師傅同樣列舉了九龍區數個熱點及適合那一些生肖的朋友去郊遊行大運，催旺一下運勢。

金山郊野公園: 鼠，蛇，馬，雞，狗



獅子山郊野公園: 鼠，虎，馬，雞，狗



飛鵝山: 兔，龍，豬



五桂山: 牛，虎，兔



鯉魚門: 牛，虎，兔

港島區郊遊行大運：【虎年運程】新春親子郊遊行大運港島篇 肖牛肖兔肖馬宜赤柱及鴨脷州

命理師羅比居士Profile

中國文學碩士，祖輩從事易學風水，拜台灣多位大師，學習八字、風水及紫微斗數，曾為本地多家媒體撰稿講解風水命理。