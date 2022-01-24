【教練非禮】涉於本地及外地集訓時非禮女學員　男教練警誡稱不知親吻犯法

▲ 男教練涉於本地及外地非禮14歲女學員，案件今於區域法院開審。資料圖片

33歲男教練涉於3年前起，在本地與外地訓練時藉按摩撫摸及親吻14歲女童，其間更以下體壓向女童私處，女童最終難以忍受，向社工揭發事件。涉案教練今（24日）於區域法院否認4項非禮罪，案件今開審。控方開案陳詞指，被告承認與女童關係親密，但不知道擁抱接吻會構成犯罪。事主今作供稱，自己故意未提及曾與被告用膳及看電影，是因覺得很羞恥，及會讓人覺得她活該，好像給予被告機會撫摸她的身體。

被告楊競雄（33歲）報稱為教練。控罪指，被告於2019年7月24日至2020年8月30日期間，4次非禮1名年約14歲至15歲的女學員，犯案地點包括日本東京、廣州、香港屯門及荃灣4間酒店內。

控方開案陳詞指，被告是X校內及校外教練。2019年7月24日，X參與東京集訓，被告於當晚於X酒店房間內，替X按摩傷患。控方指，被告先按摩X的背部及肩膊約30分鐘，其間未有為X受傷的臀部及大腿後側按摩。其後被告掀高X的上衣，為X搽上按摩膏，並撫摸X胸部約5分鐘。當時X未敢郁動及不懂反應。

及至同年8月17日，控方指X到廣州集訓，被告於晚上進入X的房間為她按摩背部及肩膊，再按摩X的腰部，隨後揭開X的上衣及運動胸罩，用手指撫摸X的胸部約5至10分鐘。控方指被告隨後告知X，過於緊張的肌肉會影響表現，因此有必要為她按摩，被告在按摩後親吻X的嘴唇便離開。

同年12月30日，控方指當時正值聖誕特訓，被告於訓練後帶X到酒店房間內替她按摩。其間被告以疲倦為由，躺在X的身體上，隨後又嘗試舌吻X，惟X緊閉牙齒，及後被告再舔X的右耳及頸部約30分鐘。

控方指於2020年8月底，X單獨接受被告訓練後，再買外賣到被告住所用膳。被告替X按摩後壓在其身上親吻她的身體，又用下體隔着衣服壓向X私處。X嘗試合上雙腳，但被告再分開X雙腳，再脫去自己上衣及X的胸罩，再上下擺動身體，過程持續約1小時。

控方指，X經歷事件後感到難以忍受，遂向社工投訴揭發事件，被告被捕後，於警誡錄影會面中，被告承認與X關係親密、曾在X趴下時揭起X上衣及胸罩後塗按摩膏，被告又指X曾同意按摩其胸部。

控方指被告向警方承認曾於住所替X按摩及親吻他，但自己當時下體未有反應，因他在正常情況下不會有反應。被告向警方表示明白與X關係不正當，但不知道擁抱接吻會構成犯罪。

事主X今作供稱，自己故意未提及曾與被告用膳及看電影，是因覺得很羞恥，及會讓人覺得她活該，好像給予被告機會撫摸她的身體。X續指，事後先將事件告知社工，再由社工告知父母，這可以令她與父母都不會過於情緒化，對溝通更有幫助。

聆訊明(25日)續。

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記者：梁錦麟