【校長專欄】引導孩子看見自我不足與價值　聖提摩太校長盼學生從小學會接納

▲ 聖公會聖提摩太小學校長田少斌透過價值觀教育，教導學生「當做得不好時，該怎樣看自己？」

教養孩童，我建議大人可以透過對話，引導孩子察覺自己不足的同時，引導孩子看見自己的價值，看一個人，可以把表現（Doing）和本質（Being）分開。

明仔︰「田校長，我有份禮物送給你。」

眼前是一本精美的筆記簿。

明仔︰「知道你無記性，有了這本記事簿，就可以把事情記下來。」

兩個月前我曾答應他做一件事，卻一時忘記。過後他向母親表達失望。

我︰「明，對不起。我忘記了，你有難過，是吧？」明仔點點頭。

我︰「田校長知道你失望，不好意思，我不是故意的。」明仔似乎釋懷了。

當收到小禮物，還聽到「校長你無記性」，我並不尷尬，反倒看見孩子的心思︰細膩、貼心和關愛。

我微笑著問︰「如果你也有一本筆記簿，會用來記錄甚麼？」

明仔︰「我想在冊子上畫畫。」

孩子如此有情，我決定展開以「起碼 10 個好奇」、「乒乓球式」的對話。

大家猜猜我會怎樣好奇他？

「你喜歡畫畫呀？」

「嗯，是的。」

「甚麼時候開始喜歡？」

「幼稚園的時候。」

「那麼小就喜歡畫呀！畫了甚麼呢？」

「畫聖誕老人。」

「誰教你畫的？」

「課外活動的導師。」

「怎麼會喜歡上畫畫？」

「因為老師讚賞我。」

「怎樣讚賞你？」

「說我棒。」

「從此你就喜歡上畫畫了？」我核對他。

「是的。」

「那你也試過因為老師稱讚你，從此就喜歡這科目嗎？」

「有。數學。」

「讚你甚麼？」

「幼稚園老師讚我懂得背誦乘數表。」

「哇，這是小學生才學的，你怎麼會背誦？」

「姐姐那時候在背誦，我跟著學。」

「你是怎樣做到的？」

「姐姐那個是電子遊戲學習乘數，我覺得有趣。」

「透過玩之中學習。」

明仔點點頭。看他提到姐姐，我把話題轉到去好奇他和姐姐的關係。因為家庭應對會影響孩子成長。

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「看得出，你挺喜歡姐姐。姐姐學習甚麼，你也跟著她。」我猜測。

明想了一想，點了點頭。

「你喜歡姐姐嗎？」

「喜歡，但是她不喜歡我。從前我們關係很好，現在她討厭我。」

「你怎麼知道？」

「她說我煩。」

「你覺得自己煩嗎？」

「我也覺得。」

「你說的『煩』是怎麼樣的？」

「她說我經常找他聊天，說話很大聲。」

「姐姐不喜歡你在家裡吵？」

此時，明的眼神有點飄移，看似是在回溯過去。

「你喜歡姐姐，卻發現姐姐覺得你煩，她煩你嗓門大。」我再次核對。

核對是透過專注傾聽，以及同理心產生出來的溝通，以確認孩子冰山下的觀點和期待。

「我實在沒有辦法改！」明仔說出了「冰山下的觀點」，我亦隱隱聽出他感受裡有「無奈」和「無力感」，以及他「希望自己能改變」的期待。

「明仔啊，聽得出你有試過去改。」

「是，我有時做到，有時做不到。」

「那就是說，你不是做不到，只是有時做不到。是吧？」我核對想法，進一步鬆動他冰山下的「觀點和期待」。

明仔點點頭，眼淚泛滿眼眶。

學生擦過身邊跟我打招呼，我靜靜地看明仔的淚水。

「我看到你很努力，為了和姐姐關係好，你盡力改善。」我以一致性的姿態向他表達肯定。

明仔看著前方，沉默著。

「你能夠接受自己已經盡了力，雖然有時做到，有時做不到，可以嗎？」

明仔點點頭。

「看到你這麼努力，你真的很棒。田校長欣賞你。」

邀請他「接納」，這個心念，或許孩子能明白，也許不甚明白；但我想種在他心田裡，以進行「價值觀教育」。如果從小就學會接納，看見自己雖然有「煩」、「嗓門大」，也看見自己認真和努力，用全貌看自己，這是多寬闊的目光，所生出的能量有多大！

上課鐘聲響起了，我送他進入課室。

沒有預期的目標，亦不必要期待對方有即時有轉化，只需要踏踏實實的關心一個人，以「彼此價值是平等的基礎上」進行互動，表達關心。

這段溝通脈絡運用了薩提爾模式的冰山理論，把溫暖和覺察帶進對話，讓生命彼此交流；同時讓我看見生命的喜怒哀樂、喜惡，他在堅韌成長，多麼神奇和偉大。

猶記得開學前第一次和明仔對話，他很害羞，現在我們已經能夠你來我往的對話。他送的小禮物代表了孩子喜歡跟我靠近，這是一種幸福感。

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