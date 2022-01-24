【封區檢測】葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈及大窩口邨富德樓須強檢　葵涌邨暫累計有約210宗病例【不斷更新】

▲ 葵涌邨夏葵樓。（曾耀輝攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。本港今日新增109宗確診個案，包括98宗本地個案、當中5宗未找到源頭個案，11宗輸入相關個案，另有24宗與其他個案相關。現葵涌邨暫累計有約210宗病例。詳情即看：【下一頁】

【19:30】

政府晚上7時30分公布，大窩口邨富德樓大廈居住人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日上午約7時30分完成此行動，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

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【19:00】

政府晚上7時公布，因應葵涌邨近日發現多宗初步陽性／陽性檢測個案，包括在葵涌邨夏葵樓居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，葵涌邨夏葵樓居住人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（25日）上午約7時完成此行動，並要求受檢人士於明日凌晨0時前接受檢測。

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政府亦宣布，深水埗北河街169-171號慶豐大廈居住人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日上午約7時完成此行動，並要求受檢人士於明日凌晨0時前接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津