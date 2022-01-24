【初一天氣】年廿八天氣急轉涼　今年或成第4個無寒冷日子的1月

▲ 年廿八天氣將急轉涼。（資料圖片）

農曆新年將至，歲晚天氣將會急劇轉冷，年廿八（1月30日）最低氣溫更會降至13度。話雖如此，今年1月將有可能成為有紀錄以來，第四個沒有寒冷日子，（其餘三年為1901、1996及2017年）。

據天文台預報，一道廣闊雨帶會在本週中後期由南向北橫過南海。預料與其相關的水汽會在星期五、星期六擴展至南海北部及廣東沿岸，有利降雨。但雨區的強弱和落點仍要視乎東北季候風南下的時間。

另外，從周日華南等壓線頗為緊密，預料東北季候風會在年廿七（1月29日）至年廿八（1月30日）抵達華南沿岸，該區氣溫會顯著下降。

按天文台的九天天氣預報，本港將於1月29日（六）起轉涼，當日最低氣溫將降至16度，且有一兩陣雨；年廿八當日最低氣溫將降至13度。天文台提醒市民可準備厚衣禦寒。

至於年初一，最低和最高氣溫分別為14度及17度，吹4至5級東至東北風，天氣大致多雲，有幾陣雨。早上相當清涼。

當最低氣溫降至12度或以下時，天文台將定義為寒冷日子。過去大多1月均會出現寒冷日子，但天文台指出，今年1月仍未出現寒冷日子，按現時預報，除非東北季候風較預期稍強，否則今年可能是有紀錄以來第4次一月沒有寒冷日子（其餘三年為1901、1996及2017年）。

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責任編輯：陳梓蔚