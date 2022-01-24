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【護膚套裝】SK-II 情人節限定美肌護膚套裝 送3片護膚面膜

休閒消費 18:48 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

SK-II 推出限量情人節禮盒套裝，於2月1至28日全線發售。SK-II 情人節禮盒內附上一張心意卡，除了印上心型圖案外，更寫上「One & Only」，令此禮盒護膚套裝別具意義！

今次更有專為新會員而設的限定情人節禮盒套裝，集合神仙水、潔面乳、精華霜及護膚面膜。護膚面膜有助提亮肌膚，這個限定套裝更一次過贈送３片面膜。

SK-II 現有會員需購物滿HK$2,500或以上，則可獲贈限定情人節禮盒乙個，禮盒及套裝數量有限，售/送完即止。

浪漫美肌護膚套裝HK$1,500 (價值：HK$2,122)

  • 套裝包括：
  • 神仙水 230mL
  • R.N.A. 立體緊緻精華霜15g
  • 淨肌護膚潔面乳 20g 1 份
  • 護膚面膜 3片

蘊含PITERA神仙水是 SK-II 獲獎最多的經典暢銷產品。PITERA的誕生，源於40年前偶然發現一位年老釀酒師的臉上滿佈皺紋，雙手肌膚卻依然年輕細嫩，從此揭開了PITERA 的美肌秘密。

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