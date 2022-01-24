【香港運動員】劍擊張小倫力爭世界排名32強　大師兄：不能鬆懈更不能偷懶

▲ 香港劍擊運動員張小倫力爭世界排名晉32強。(圖片由品牌提供)

香港劍擊代表隊在日前在男子花劍世界盃巴黎站獲得佳績，「大師兄」張小倫勇闖32強，並將在2月底赴男子花劍世界盃埃及開羅站繼續為港爭光。

身處巴黎的張小倫越洋接受DESCENTE訪問，形容對自己仍能在比賽取得這成績感興奮，現時世界排名52的他強調作為大師兄不能偷懶，希望能夠重返世界排名32之內。他又期望在開羅站，港隊能夠進入八強以上的成績。

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張小倫表示，意大利都靈站取消後，港隊下一站是2月底的埃及開羅站，因此有充足時間備戰，未來一段日子都會留在法國訓練。他表示，過去因為疫情，很多大型賽事都停辦，作為職業選手，很期待參籅這次世界賽，他對自己今次能在男子花劍世界賽巴黎站打入32強，形容是很大突破，「很興奮，原來我這個年紀，還能有這個競爭力。」

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對於張家朗在巴黎站奪得金牌，向世界排名第一進發，張小倫表示對張家朗的表現感到驚喜，「我看著他一步一步走到世界第一，現在已拿到奧運金牌、亞洲冠軍，只差世錦賽拿到冠軍便大滿貫。我相信他對比賽的態度、對運動的熱愛和知識，幫助很多。」

他形容，近年香港劍擊運動員近兩三年的實力提升很多，與世界水平接軌，有幾位都是世界排名頭16的選手，競爭力很強。自己作為大師兄也不能鬆懈，更不能偷懶，要做好練習，在比賽場全力以赴。

對於今年目標，張小倫說：「我現在是享受劍擊，當然希望自己能有突破，看界限可以去到多遠。我現在世界排名52，希望能夠升至頭32名。」

對於開羅站的預期，張小倫表示在2019年3月的開羅站港隊成功獲得奧運入場券，今次希望能夠繼續獲得佳績，暫時目標是港隊至少進入八強。

張小倫獲日本專業品牌DESCENTE贊助運動服飾，他形容DESCENTE Training系列服飾質料十分輕身，使他在外地比賽和訓練時穿著感到很舒適，而且保暖效果甚好，設計亦十分時尚。

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責任編緝：張懿慧