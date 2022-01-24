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【新冠肺炎】水務署客戶服務中心繼續開放　前配水庫導賞團預約安排將延後

社會 19:01 2022/01/24

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深水埗主教山百年配水庫內發現古羅馬式歷史建築。

水務署今日（24日）宣布，由明日（25日）起，水務署的客戶服務中心及文件管理中心繼續開放，時間將縮短為星期一至五上午10時至下午4時、原定於下月4日開放予公眾網上預約，參加3月份起舉行的前深水埗配水庫導賞團的安排將會延後。

此外，上述導賞團及「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動繼續取消，而水知園（水資源教育中心）亦會繼續暫停開放，該署受影響的公共服務安排如下，直至另行通知。

水務署呼籲市民如非必要，盡可能減少到訪客戶服務中心及文件管理中心使用服務，以減少社交接觸。需要服務的市民可透過客戶服務熱線2824 5000或電郵（wsdinfo@wsd.gov.hk）提出查詢及要求。 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：郭詩詩

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