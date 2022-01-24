【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離

政府專家顧問袁國勇今日到黃大仙龍翔道豪苑視察，指確診單位出現垂直傳播，當中渠管懷疑有改動，源頭懷疑是其中一戶所養的倉鼠，全幢大廈E室單位由上至下全部撤離。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，其中一宗初步確診個案是居於5樓的一名26歲男子，1月15日起有病徵，1月18及22日曾向私家醫生求診，1月23日到社區檢測中心檢測後初步陽性，CT值34。患者報稱12月初在旺角通菜街「 I love rabbit」購買倉鼠，該倉鼠已交漁護署化驗。

患者一名同事亦初步確診，於街頭一起做傳銷工作，同事於1月19日已現病徵，流鼻水，居於住黃大仙龍樂樓。

豪苑另外2宗確診個案都住在同一座E室單位，其中一名是77歲婆婆，沒有打針，與2名兒子及工人居於8E單位，1月22強檢樣本呈陽性；另一個案是71歲男子，居於7E單位。

環保署指，經調查有涉事單位渠管懷疑有改動，亦有用膠紙封住廁所及廚房去水渠，故少倒水入渠。袁國勇稱，由於5樓、7樓、8樓出現個案，估計有垂直傳播，而膠紙難以「封實」渠管，估計令病毒垂直向上。

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責任編輯：蘇文軒