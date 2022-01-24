【家長教育】教育局推7500萬津貼　供幼稚園採購家長教育課程服務

▲ 教育局為全港750間參加幼稚園教育計劃學校推出家長教育津貼。（資料圖片）

教育局去年9月公布適用於幼稚園階段的「家長教育課程架構」，局方日（24日）公布為參加幼稚園教育計劃的學校提供一筆過家長教育津貼，每校最多可獲10萬元，用於向大專院校及辦學團體等採購服務，以啟動有系統的校本家長教育課程，並在學校網頁增設「家長園地」專頁或進行改良，預料全港750間參加計劃幼稚園可受惠，共涉7,500萬元額外開支。

教育局今向全港參加幼稚園教育計劃的學校發通函，公布津貼詳情，每間成功申請的幼稚園，分別可獲9萬至10萬元津貼，包括8萬元基本津貼，以舉辦家長教育課程，以及1萬元額外津貼，用作在學校網頁設立「家長園地」專頁，或改善現有相關專頁設計及內容，以發放家長教育資訊及推介優質家長教育課程；如幼稚園已經成立家長教師會，或承諾將於2024年8月31日或之前成立家教會，則可獲額外津貼1萬元，並可與8萬元家長教育基本津貼合併使用。

為協助幼稚園有效地推行有系統及有質素的校本家長教育課程，教育局已聯繫大專院校及有籌辦家長教育課程經驗的幼稚園辦學團體，為幼稚園設計及提供有系統的家長教育課程，教育局網頁會於2月載列相關大專院校及辦學團體的聯繫資料，以便幼稚園直接聯繫其採購家長教育課程的專業服務。局方亦鼓勵大專院校之間合作，或與非政府機構協作，並鼓勵辦學團體讓其屬校以外的幼稚園購買其課程。

局方會於2月底公布申請結果，並於3月發放津貼，學校須於2026年8月31日或之前用完這項津貼，否則餘款會遭局方收回。幼稚園亦可調撥計劃下基本單位資助中的其他營運開支部分，一般稱為40%的資助或其他學校經費，以推行家長教育，與上述津貼發揮相輔相成之效。

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責任編輯：馮琪雅