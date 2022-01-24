【財政預算案】地區直選4名「新丁」議員倡全民派1萬　籲引入新冠特效藥

▲ 梁文廣、楊永杰、林素蔚（左至右）。（陳葆琳攝）

立法會地區直選3名無政黨議員楊永杰、梁文廣、林素蔚，今日以視像方式與財政司司長陳茂波會面。3人連同新界北立法會議員張欣宇，就最新一份《財政預算案》提交逾50項建議，包括推出「全民派發港幣1萬元正現金或消費券」計劃。

林素蔚指，希望《財政預算案》能支援三餐不繼、面臨失業的市民，「急市民所急」，建議港府向全民派發港幣1萬元現金或消費券，並研究優化登記手續及發放程序安排，方便市民特別是長者及有需要人士。她亦建議增加聘用家傭的免稅額至約5.5萬元至6萬元，平衡聘用家傭1年的開支，並考慮過去5年的通脹額，調高個人基本免稅額以及單親免稅額至15%。

楊永杰呼籲政府預留費用購買新冠特效藥。他指，市面上不同牌子的特效藥已在不同地方使用，包括默沙東和輝瑞藥廠治療新冠病毒特效藥已獲歐美、澳洲及亞洲多國採購及應用，而中國研發的特效藥證實有效率是80%，並於去年底獲中國藥監局批准上市。

另外，他認為有需要在外匯基金投資上，設立一項穩定公共事業的基金。他稱，基層市民每年均面對公共事業的痛苦，包括電費、交通費不斷上升，有基金可讓市民減少支出。他同時建議設立長者援助基金，資助長者使用眼科、牙科等醫療服務。

梁文廣則指，長者2元乘車優惠將於2月到期，他接獲家長意見，期望2元乘車優惠擴展至所有全日制學生，減輕家庭在交通上的負擔；在職交通津貼方面，梁文廣認為可以上調資助金額。他亦要求上調整長者醫療券的金額，亦引入夫妻共用醫療券的概念，讓長者家庭可以更為靈活分配尚未用完的醫療券金額，並提出設立兒童醫療券，減輕家庭在則小朋友方面的開支。

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記者：陳葆琳