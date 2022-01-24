  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 21:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【民主派初選】張舉能稱已盡速處理　明白高保釋門檻下期望盡快審訊

政治 19:52 2022/01/24

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

張舉能表示，審案要經過多個程序，不能一步就成功。（林宇翔攝）

47名民主派人士，因參與民主派初選而被控港區國安法，逾30人自去年起被還押至今近1年。終審法院首席法官張舉能指，完全明白大眾希望盡快審訊，但香港實行普通法，其一特色是程序均真、認真，不能「今日想審，明天就開審」，而是有很多程序及功夫要準備。

張舉能在法律年度開啟典禮後會見傳媒。被問到民主派初選案件中，被告還押多時仍未開審，他稱不評論任何案件，但港區國安法中已列出保釋條文，明白在保釋條件高門檻下，大眾期望盡快審訊案件，而港區國安法已要求所有有關方面，包括法庭盡快審訊。

他又補充，香港實行普通法，其一特色是程序均真、認真，國安案件也不例外，強調法庭在港區國安法生效後，已經處理了約60宗案件，但被關注的案件，牽涉眾多人物，案情又複雜，涉及很多律師、文件等，無可避免地按普通法程序，事前有大量準備工作，才能去到審訊程序，冀大家能明白，司法機構已按要求盡速處理，而審案不能一步就成功，要經過多重程序。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤

相關文章

【國家安全】向教師提供國家安全教材　鄭若驊：積極配合《基本法》23條立法工作
12:56 2022/01/02
【國家安全】向教師提供國家安全教材　鄭若驊：積極配合《基本法》23條立法工作
【港區國安法】鄭若驊：《港區國安法》鞏固強化「一國」　深信普通法在2047年後仍會在港適用
今日 17:01
【港區國安法】鄭若驊：《港區國安法》鞏固強化「一國」　深信普通法在2047年後仍會在港適用
【勳銜頒授】今年勳銜頒授典禮分三日閉門進行　7人獲大紫荊勳章包括張舉能、鄭若驊
18:40 2021/11/20
【勳銜頒授】今年勳銜頒授典禮分三日閉門進行　7人獲大紫荊勳章包括張舉能、鄭若驊
【港區國安法】張舉能稱法庭公正持平不受影響　指定法官必已符合嚴格要求
今日 16:14
【港區國安法】張舉能稱法庭公正持平不受影響　指定法官必已符合嚴格要求

你可能感興趣

【國家安全】向教師提供國家安全教材　鄭若驊：積極配合《基本法》23條立法工作
12:56 2022/01/02
【國家安全】向教師提供國家安全教材　鄭若驊：積極配合《基本法》23條立法工作
【港區國安法】鄭若驊：《港區國安法》鞏固強化「一國」　深信普通法在2047年後仍會在港適用
今日 17:01
【港區國安法】鄭若驊：《港區國安法》鞏固強化「一國」　深信普通法在2047年後仍會在港適用
【勳銜頒授】今年勳銜頒授典禮分三日閉門進行　7人獲大紫荊勳章包括張舉能、鄭若驊
18:40 2021/11/20
【勳銜頒授】今年勳銜頒授典禮分三日閉門進行　7人獲大紫荊勳章包括張舉能、鄭若驊
政治 港區國安法 張舉能 法官 香港 普通法

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
今日 10:21
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
今日 12:20
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食