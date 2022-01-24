【民主派初選】張舉能：明白高保釋門檻下冀盡快審訊　已盡速處理

▲ 張舉能表示，審案要經過多個程序，不能一步就成功。（林宇翔攝）

47名民主派人士，因參與民主派初選而被控港區國安法，逾30人自去年起被還押至今近1年。終審法院首席法官張舉能指，完全明白大眾希望盡快審訊，但香港實行普通法，其一特色是程序均真、認真，不能「今日想審，明天就開審」，而是有很多程序及功夫要準備。

張舉能在法律年度開啟典禮後會見傳媒。被問到民主派初選案件中，被告還押多時仍未開審，他稱不評論任何案件，但港區國安法中已列出保釋條文，明白在保釋條件高門檻下，大眾期望盡快審訊案件，而港區國安法已要求所有有關方面，包括法庭盡快審訊。

他又補充，香港實行普通法，其一特色是程序均真、認真，國安案件也不例外，強調法庭在港區國安法生效後，已經處理了約60宗案件，但被關注的案件，牽涉眾多人物，案情又複雜，涉及很多律師、文件等，無可避免地按普通法程序，事前有大量準備工作，才能去到審訊程序，冀大家能明白，司法機構已按要求盡速處理，而審案不能一步就成功，要經過多重程序。

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記者：陳宛彤