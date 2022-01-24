【葵涌邨爆疫】被指要求教師冒險回校學習上網課　仁立紀念小學否認

▲ 葵涌聖公會仁立紀念小學被指要求教師回校學習如何教授網課，校方事後澄清否認。（學校網頁圖片）

葵涌邨近日大規模爆發新冠疫情，教育局建議鄰近學校考慮今日（24日）起安排所有教職員在家工作（WFH），但有報道指，距離「疫廈」逸葵樓幾步之遙的聖公會仁立紀念小學，要求教職員回校學習如何上網課，有教師化名受訪稱擔心有傳播風險。校方其後發澄清聲明，稱並非要求教師回校學習網課技巧，只是安排他們回校領取支援網課的手提電腦，教師亦可選擇不回校，校方對事件表示遺憾。

有傳媒引述自稱在該校任教的陳老師（化名）書面訪問，稱教師之間解學校為何作出此決定，他已向校方表明無必要再回校取物資，並批評回校只為拿後備電腦、聽講解如何用Zoom（網課軟件），批評安排「極之離譜」，又指本年度已是第3年網課，相信教師家中電子設備都能應付網課，又說曾向校方反映，但沒有回應。

校方於傍晚發聲明，指該校應教育局要求自上周一（17日）開始轉上網課，其後跟隨局方日前呼籲，今起安排教師在家工作，並安排今日停止網課1天，讓教師回校領取物資，準備在家工作。

校方指出，教師到校取回教學用品或個人電腦裝置後，再到學校禮堂領取已預設網課及遠端支援軟件的手提電腦，隨即可離校回家工作，形容該校教師已掌握一般網課所需技術，

並非如新聞報道所描述，需要回校學習上網課的技巧。

校方又引述學校以短訊通知老師回校安排時，已「清楚表明有任何困難的教師可以聯絡校方」，如教師擔心疫情，或認為無必要回校取物品，可主動聯絡校方；據副校長李少芬向本報稱，全校約60名教師，獲分為3批回校取物資，以減低風險，最終有數名教師聯絡校方，稱可自行處理電腦裝置和設定，選擇留在家中工作不會返校，校方接受並尊重其個人決定。

校方表示理解疫情嚴峻，社會上各階層市民容易產生焦慮、不安和負面情緒，但自葵涌邨爆疫至今，學校管理層一直都盡力應變，並與各持份者保持溝通，而校方至今並無接獲自稱該校教職員「陳老師」的反映，或主動提出困難或憂慮，故校方無從回應，對於有關人士對校方安排表示不滿，學校表示遺憾，並希望透過事件，加強學校教職員溝通，以避免誤會。

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記者：馮琪雅