【青年初創】數碼港青年初創實習加推70個空缺　18至30歲全職學生可申請

▲ 數碼港聯同民政事務局將加推70個實習機會。（數碼港提供）

數碼港聯同民政事務局舉辦「青年初創實習計劃」。活動於去年9月推出30個實習機會，共收到超過510份求職申請，即平均17人爭一個空缺，當中以金融科技的職位最受歡迎。有見及此，數碼港聯同民政事務局將加推70個實習機會，旨在為香港培育更多年青創業家。

在本次「青年初創實習計劃」提供的70個實習機會中，職位空缺以智慧生活範疇最多，佔超過一半。申請方式與首階段計劃相同，年齡介乎18至30歲的全職學生可於即日起，透過數碼港創科人才綜合招聘平台「iTalent」報名。實習生需於為期3個月的實習期內完成至少100小時的工作。實習期間，實習生會獲邀參加由數碼港學院舉辦的不同培訓，例如行業分享會，企業拜訪及工作坊等。

數碼港首席使命官陳思源表示，香港創科正值黃金時代，人才是發展的關鍵，除了吸引國際科技人才，更要主動培育本地人才。他指「青年初創實習計劃」反應熱烈，亦反映社會越來越重視創科發展，有越來越多青年人有志投身創科行業。他表示，數碼港會繼續配合政府發展創科的政策，為青年提供實習及就業平台，讓有意創業的年青人早一步認識創科行業，壯大科技人才庫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津