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【防疫抗疫基金5.0】3項計劃正發放資助　截止申請日期為2月17日

社會 20:24 2022/01/24

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「會址資助計劃」、「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」正陸續向成功申請者發放資助。（資料圖片）

民政事務總署轄下的牌照事務處在新一輪的「防疫抗疫基金」下設立的「會址資助計劃」、「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」正陸續向成功申請者發放資助。

上述三項資助計劃自1月17日起接受申請。截至今日（24日），牌照處就三項資助計劃共收到327份申請。當中244宗申請已獲批核，涉及資助金額約1,400萬元。牌照處已加快審批程序，以期於農曆新年前盡量向成功申請者發放資助。

合資格持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書（合格證明書）的人士、遊戲機中心經營者及麻將／天九牌照持有人在上述三項資助計劃下可獲發50,000元資助。另外，在會址內有經營卡拉OK、夜總會或酒吧／酒館的合格證明書持有人可按每項獲發額外25,000元資助。

3項資助計劃的截止申請日期為2月17日。三項資助計劃的詳情及申請表格載於牌照處網頁。如有查詢，可致電3620 3062（會址資助計劃）、2116 5230（遊戲機中心資助計劃）或 2117 2977（麻將／天九牌照持有人資助計劃）聯絡牌照處。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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