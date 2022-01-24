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【MIRRORXCOLLAR】姜濤+Day+Marf首合作　姜B過年最愛睇賀歲港片

娛樂 20:32 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

姜濤、王菀之、COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day），以及YouTuber雞丁，與吉祥物PayMeow攜手合作。

人氣偶像姜濤、全能創作人王菀之、最新女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day），以及YouTuber雞丁，與吉祥物PayMeow攜手合作，宣傳電子付款平台PayMe新群組利是功能。

被問及今次繼續PayMe的合作時，姜濤表示自己特別興奮，因爲今次拍攝廣告尤如拍攝賀歲片。他表示：「我本身很愛熱鬧，所以自小就非常喜歡看港產賀歲片，尤其是劇情多數都是關於一家人聚首一堂吵吵鬧鬧，就特別有過年氣氛。今次拍攝PayMe廣

姜濤新造型。

告的現場正正有賀歲片的感覺，我飾演的角色和上司、同事和表妹搶利是，雖然拍攝時要不停跑，但過程非常有趣好玩。」

談到有否準備新年派利是，姜濤續說：「以前我總是收到長輩的利是，但開始工作後也會派利是給同事，PayMe的利是功能可以方便我隨時隨地一次過派利是給多個收款人，要派給隊友都非常簡單方便。」

拍賀年廣告。

在拍攝期間，王菀之亦分享自己派電子利是的經驗：「我是重視傳統的人，無論是結婚前後，都很享受向身邊人派利是，因為可以表達對他們過去一年的謝意。電子利是更方便快捷，亦更環保，更符合我個人理念。大家在農曆新年亦可以為環保盡力，只要稍稍改變習慣，對地球亦會有深遠影響。」

大派電子利是。

最新影片：193+肥仔訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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COLLAR Mirror 姜濤 邱彥筒 許軼 歌手 王菀之 PayMe 農曆新年

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