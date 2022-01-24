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【打擊毒品】警搜荃灣工廈檢市值14萬毒品　拘26歲男涉阻差辦公及販毒

社會 20:43 2022/01/24

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警方搜荃灣工廈檢市值14萬毒品，拘26歲男涉阻差辦公及販毒。（警方提供）

荃灣警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（24日）凌晨約3時展開打擊毒品行動，在沙咀道一工業大廈地下發現一名形跡可疑的男子，遂上前截查。該名男子其間情緒激動並嘗試逃走，人員其後以手將其制服。

行動中，人員搜查該工業大廈一單位，並在單位內檢獲約80克懷疑霹靂可卡因、約10克大麻及一批懷疑用以包裝毒品的工具，包括電子磅及大批膠袋等，所檢獲的毒品總市值共約14萬元。

該名26歲姓麥本地男子涉嫌「故意阻撓在正當執行職務的警務人員」（俗稱「阻差辦公」）及「販毒」被捕，現正被扣留調查。

警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊毒品行動。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。
 

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記者：黃穎津

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