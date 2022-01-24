  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 21:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】恒生窩打老道分行員工初步確診　明後兩日將關閉消毒

社會 20:50 2022/01/24

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

恒生銀行窩打老道分行一名員工初步確診。（資料圖片）

恒生銀行窩打老道分行一名員工初步確診。發言人指，該名員工的最後上班日期為1月24日，上班前探測體溫正常。他主要負責在該分行的優越理財中心協助客戶，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

發言人表示，恒生銀行窩打老道分行將於1月25日及26日（星期二及星期三）暫停服務，以便進行徹底清潔和消毒。銀行會為該員工提供適切的支援及協助。為審慎起見，銀行亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工已被安排接受測試，並會留在家中自我隔離以等候測試結果。

發言人續指，銀行將由其他地區的恒生分行調撥規模較小的支援隊伍，冀窩打老道分行可於1月27日（星期四）恢復營業。在暫停營業期間，客戶如有任何關於窩打老道分行保管箱服務的查詢，可致電客戶服務熱線：2822 0228 

發言人稱，就新型冠狀病毒病疫情，銀行已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。銀行將繼續密切留意疫情的發展，以採取適切的安排。

【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【新冠肺炎】佛教筏可紀念中學再多1人確診　與早前個案相關
今日 17:24
【新冠肺炎】佛教筏可紀念中學再多1人確診　與早前個案相關
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈及大窩口邨富德樓須強檢　葵涌邨暫累計有約210宗病例【不斷更新】
今日 19:02
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈及大窩口邨富德樓須強檢　葵涌邨暫累計有約210宗病例【不斷更新】
【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
今日 19:09
【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
【新冠肺炎】豪苑確診戶主倉鼠購自旺角I Love Rabbit　袁國勇料為傳播源頭
今日 19:30
【新冠肺炎】豪苑確診戶主倉鼠購自旺角I Love Rabbit　袁國勇料為傳播源頭
【葵涌邨爆疫】被指要求教師冒險回校學習上網課　仁立紀念小學否認
今日 19:53
【葵涌邨爆疫】被指要求教師冒險回校學習上網課　仁立紀念小學否認

你可能感興趣

【新冠肺炎】佛教筏可紀念中學再多1人確診　與早前個案相關
今日 17:24
【新冠肺炎】佛教筏可紀念中學再多1人確診　與早前個案相關
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈及大窩口邨富德樓須強檢　葵涌邨暫累計有約210宗病例【不斷更新】
今日 19:02
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈及大窩口邨富德樓須強檢　葵涌邨暫累計有約210宗病例【不斷更新】
【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
今日 19:09
【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
疫情 強制檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 服務 銀行

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
今日 10:21
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
今日 12:20
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食