【新冠肺炎】恒生窩打老道分行員工初步確診　明後兩日將關閉消毒

▲ 恒生銀行窩打老道分行一名員工初步確診。（資料圖片）

恒生銀行窩打老道分行一名員工初步確診。發言人指，該名員工的最後上班日期為1月24日，上班前探測體溫正常。他主要負責在該分行的優越理財中心協助客戶，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

發言人表示，恒生銀行窩打老道分行將於1月25日及26日（星期二及星期三）暫停服務，以便進行徹底清潔和消毒。銀行會為該員工提供適切的支援及協助。為審慎起見，銀行亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工已被安排接受測試，並會留在家中自我隔離以等候測試結果。

發言人續指，銀行將由其他地區的恒生分行調撥規模較小的支援隊伍，冀窩打老道分行可於1月27日（星期四）恢復營業。在暫停營業期間，客戶如有任何關於窩打老道分行保管箱服務的查詢，可致電客戶服務熱線：2822 0228

發言人稱，就新型冠狀病毒病疫情，銀行已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。銀行將繼續密切留意疫情的發展，以採取適切的安排。

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記者：黃穎津