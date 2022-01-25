【立會新丁】紅褲子出身望議會工作做得貼地　陳紹雄盼北部都會區先推短期計劃

▲ 陳紹雄希望未來議會工作能做得貼地。（馮漢柱攝）

新一屆立法會新丁眾多，背景迥異，選委會界別的陳紹雄來自中華電力有限公司，任中國區總裁一職。雖身居要職，但「紅褲子」出身的他也不時警醒自己「貼地」工作，未來關注工作之一，是督促政府為北部都會區提供短期計劃，先讓社會見到好處，繼而聚焦討論。

着重新區發展，但仍不忘「老本行」能源政策。陳紹雄盼政府發展本地可再生能源外，亦要積極與內地城市合作，「內地、大灣區內的資源始終較多，香港的優勢則在於能源管理和審計，強強合作方為上策。」

70年代由文憑起步、高級文憑、學士、見習工程師，陳紹雄的晉升一步一腳印，在中電工作逾40年換了17個崗位，從一而終留在同一家公司，始終如一地要求自己默默耕耘，「我不是一帆風順，甚至可說跌跌盪盪，但與其抱怨不公，倒不如實事求是，從努力中找尋突破。」

他形容自己作風「貼地」，往往能看到政策「不貼地」的地方，「好似政府推出的北部都會區計劃，對市民來說是一條『莎樂美腸』，未切開前很硬，嗅着亦不香，惟有將其切開，大家才能享受美食。」他解釋，北部都會區缺乏短期計劃，何時建樓、發展模式等均未有定案，令社會討論時難有焦點，「市民幾時有車入、有樓住都不知道，又如何會喜歡，更不用說提出意見。」

他建議政府為北部都會區定下5年計劃，令相關工作有序進行，避免政府換屆影響土地發展，「作為議員，我比較擔心換屆後，前屆政府定下的工作是否又要改？會好浪費時間，如果先訂好計劃，換屆後工作亦不會中斷。」

他又認為北部都會區需有更好的交通規劃，「過去啟德規劃就不好，很多人住了進去，但很多配套都沒有，政府要更細心規劃，以基建先行為大前提。」

能源發展亦是陳紹雄關注的重點，他認為政府要實現碳中和，調整發電組合和培養市民慳電習慣同樣是重點。作為中電中國區總裁，陳紹雄在內地接觸過眾多發電項目，亦明白香港發展可再生能源的不足。

陳紹雄表示，現時政府銳意發展太陽能和風能發電，但兩者同樣有限制。前者因香港地少樓多，可設置太陽能板的空間始終有限；後者因風力不穩定，始終有供應穩定的限制，「很多人以為風力發電場大風就可以，但其實不然，如風速達不到每秒平均2.5米，效應會很差，但當颱風時風力過大，不少風場就要關閉，避免組件受損，屆時電力供應就有影響。」

他認為，要發展可再生能源並保持供應穩定，與內地合作是可行做法，「內地、大灣區內的資源始終較多，香港的優勢則在於能源管理和審計，強強合作方為上策。」

除改變發電組合，陳紹雄更希望政府加強環保教育，改變香港人的用電習慣。他強調，香港電費在國際間已經很便宜，很多人因此「洗腳唔抹腳」，浪費電力。他認為碳中和是全港市民的目標，教育市民省電是政府重要工作，「我的經驗是，很多時候子女的環保行為，好易影響到大人。要做的亦不複雜，離開房間就關燈，已經省很多電，小動作make big different。」

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記者：陳梓蔚