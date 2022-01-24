【新冠肺炎】民安隊隊員初步確診　曾於竹篙灣擔任接待及支援工作

▲ 民安隊隊員初步確診，曾於竹篙灣擔任接待及支援工作。（資料圖片）

民安隊一名隊員今日（24日）初步確診。該名隊員在1月23日至24日凌晨期間，返回民安隊總部大樓，隨後在竹篙灣檢疫中心當值。他在檢疫中心擔任接待及支援工作，於工作期間均佩戴全套個人防護裝備，包括口罩、面罩、保護帽、保護袍和手套，並嚴格遵從感染控制措施。暫時並沒有人被列作緊密接觸者，因此檢疫中心的運作不受影響。

民安隊表示，基於公共衞生考慮，已立即徹底清潔和消毒該隊員曾逗留的地方。此外，所有當日在檢疫中心執勤的人員已進行病毒檢測，暫時並無任何人被列作緊密接觸者。民安隊總部亦已通知當事人所屬執勤隊伍的人員，需要在其後3天每天前往社區檢測中心進行病毒檢測；如有身體不適，隊員必須立刻求醫及向部隊呈報。

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記者：黃穎津