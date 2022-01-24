【葵涌邨爆疫】葵涌邨黑衣男疑用口噴水播毒　警拘35歲男涉遊蕩罪

▲ 一名男子懷疑於葵涌區內大廈走廊向多個住宅單位的大門及門鐘位置用口吐水。現正被扣留調查。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。現葵涌邨暫累計有約210宗病例。惟日前網上流傳一段片段，顯示一名男子懷疑於葵涌區內大廈走廊向多個住宅單位的大門及門鐘位置用口吐水。事件引起網民熱議。詳情即看：【下一頁】

葵青警區刑事調查隊第六隊人員經進一步調查後，今日（24日）下午約6時40分在葵涌區拘捕一名35歲姓吳本地男子，涉嫌遊蕩、違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》第599I章，以及違反《簡易程序治罪條例》 第四條妨擾罪，他懷疑於葵涌區內大廈走廊向多個住宅單位的大門及門鐘位置用口吐水。被捕男子現正被扣留調查。

警方重申，遊蕩罪屬於刑事罪行，一經定罪最高可判監禁2年。警方呼籲市民現正處於疫情嚴峻時期，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文 重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津