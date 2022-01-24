【學生會風波】城大指學生會代表性存疑　嚴正跟進其財務問題

▲ 城大指學生會代表性存疑，並指正在嚴正跟進其財務問題。（資料圖片）

香港城市大學生會日前被校方批評帳目混亂及會室鼠患橫生等，倘該會未能於2月5日提交最近16年帳目審計報告，校方表明不排除收回學生會會址，並禁止其繼續使用「城大」字眼。校方今（23日）進一步提出學生會代表性存疑，並指正在嚴正跟進其財務問題。

城大學生會昨日（23日）在社交平台發文，稱正面臨「創會以來最大危機」，稱當日收到城大學生發展處電郵，要求該會在下月5日提供2005至2020年帳目審計報告，否則不排除收回學生會會址。（詳情即看：【下一頁】）

城大早於前年8月、即1年半前以學生會「財務管理情況持續欠佳」為由暫停代收會費。城大學生會臨政署理內務副會長李振睿表示，當時跟校方簽訂協議，學生會承諾於去年底前提交上述16年報告，惟受疫情拖延進度，負責的會計師上月預告需延至4月完成報告，該會即轉告校方，其後提出押後「死線」至5月，並提交目前已完成的2005至09年報告，惟校方當時並無回應；他重申學生會財政記錄十分清晰，而2020年前由校方代收會費及簽發支票以支付主要開支，「全部有根有據，如果之前有帳目混亂，大學都有問題。」

被問到學生會已預告會計師審計進度、為何未有給予該會數月時間寬限等，城大今回覆本報查詢指，學生會為獨立於大學的校外註冊社團，惟以城大學生會的名義行事，校董會及大學多年前已關注學生會財務問題，並對其「積習已久並獲廣泛報道的財務管理問題反覆表示擔心」，而校方至今未收到其多年來積壓的經審核財務報表，正作出嚴正跟進及進行調查。

據悉城大過往未曾向學生會代表性提出質疑，校方最新回覆形容，學生會代表性存疑，「約8成城大本科生歸屬其他社團，並非學生會會員，他們對使用校園空間有殷切需求。」校方續指，為更公平分配校園空間，讓不同學生組織獲得空間舉辦活動，校方全面檢討及審視學生活動室分配，歡迎所有學生提出申請借用場地。

學生會日前亦接獲設施管理處信件，指其會室在2021年間衛生情況欠佳，致鼠患橫生，並將建議大學管理層收回會室；該會批評校方忽視其多項跟進工作，校方則未有回應有關鼠患問題。

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記者：馮琪雅