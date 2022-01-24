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【變種病毒】港受兩變種夾擊恐現Deltacron?　港專家強調Deltacron不存在料不增風險

社會 22:42 2022/01/24

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港受Delta及Omicron夾擊恐現Deltacron，港專家強調Deltacron不存在屬實驗室污染（資料圖片）

本港正受Omicron及Delta兩種變種病毒雙重夾擊，地中海島國塞浦路斯早前發現了一款由Delta及Omicron變種病毒混合而成的病毒株，並命名為「Deltacron」，不過本港專家強調，Deltacron屬實驗室污染所致，料不會附加現有風險。

港府專家顧問許樹昌強調，世衞專家已證實Deltacron不存在，而是當地實驗室受到污染，兩種病毒並沒有混合變種。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦認為，外地不少地區均是兩變種病毒株高度傳播，未見出現大問題，且兩病毒株亦已高度適應人類，料不會附加現有風險。他續指，Delta變種病毒或經爆疫寵物店顧客或店員滲入社區，惟是次個案時間非絕對吻合，仍需再看當中有否其他傳播途徑。他直言，Delta傳播速度與Omicron一樣，惟前者嚴重爆發致入院風險較大，憂致未接種長者感染，籲加緊追蹤購買倉鼠的顧客及回收倉鼠。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳正怡、鄧凱文

 

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