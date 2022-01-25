【第五波疫情】聘退休職員參與圍封行動　工會憂待遇異或損士氣

葵涌邨疫情大爆發，連續多日逾千名公務員參與圍封於強制檢測行動。4個公務員工會昨亦發布聯合聲明呼籲公務員團結一致，積極投入抗疫工作。有前線抗疫公務員透露，早前環保署曾發信招募已退休職員參與葵涌邨圍封行動，時薪高達300元，待遇較現職公務員津貼高，反映前線人手緊張。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指亦有會員收到相關消息後表示不滿，認為待遇不同或會影響士氣。

招募退休職員 待遇異憂損士氣

公務員事務局發言人表示，在過去數日葵涌邨的大規模的圍封及受限區域檢測行動，政府動員了來自10多個不同決策局及部門，超過1,800名人員參與不同環節的抗疫工作，包括現職政府僱員和退休後服務合約僱員。參與行動的人員會獲安排進行檢測，在完成檢測後可如常辦公。

政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會及香港特區政府公務人員聯會昨發表聯合聲明，呼籲公務員可團結一致支持政府抗疫工作，包括協助強檢、圍封工作，與家人一起接種疫苗以及堅守崗位為市民提供服務等。

有參與葵涌邨圍封檢測工作的公務員透露前人手緊張，不少同事工作到深夜，又擔心帶病毒回家傳染家人，選擇自費在外住酒店。他認為做法不公平，「被市民鬧係一方面，做完嘢之後還要強制檢測，有啲部門要求你陰性後先返工。」

而環保署早前發信，望以300元的時薪，吸引已退休或參與了退休後服務合約計劃的兼職公務員，時薪較現職被抽調過去的公務員待遇更好，則被批評做法不公平。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，確有會員收到相關消息後感不滿，惟尚不知招聘消息是否屬實。另外，不少參與的公務員屬文職，防疫意識較差，他希望當局可以組織短期培訓，減少公務員在前感染機會，亦可令他們在前工作更安心。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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