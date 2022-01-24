【全日面授】教育局公布小學全日面授條件　跟隨中學要求師生接種率均須達7成

▲ 教育局今日（24日）公布，小學全日面授課堂安排。（資料圖片）

教育局今日（24日）公布小學全日面授課堂條件，跟隨中學現行做法，倘全校師生接種率分別達到7成，即可申請全校恢復全日面授課堂及相關活動；倘個別級別學生接種率達標，亦可率先局部恢復全日面授課。局方表示，「接種疫苗是治本關鍵的一步」，促請學校教職員、學生及家長盡快接種疫苗。

教育局：接種疫苗是治本關鍵一步 促師生、家長盡快打針

教育局向全港學校發通函，稱因應疫苗接種年齡下降到5至11歲兒童，局方現參考中學現行模式，更新小學在本學年全日面授課堂及相關活動的安排。

教育局指，5至17歲兒童接種復必泰疫苗以1劑為達標，科興疫苗則以兩劑為達標，若已完成接種其中一種相關疫苗逾14天的學生，達到全校學生人數的70%；以及已完成接種兩劑疫苗逾14天的直接僱用教職員（包括教學及非教學人員），亦達到全校直接僱用教職員人數的70%，教育局會按學校實際情況，讓有關學校為學生安排全日面授課堂。

跟現行中學做法一樣，若小學未能達到全校恢復全日面授課堂條件，但個別級別的學生接種率達標，局方亦可允許有關學校為該級別的學生，進行全日面授課堂及其他活動。

至於特殊學校和提供非本地課程的學校，即包括國際學校，原則上參考普通學校的安排，並會因應學校的情況和學生需要而決定細節安排，惟上述安排不適用於補習社。

教育局稱，若學校已達上述條件，並有意為全校或符合條件的個別級別學生安排全日面授課，學校在取得法團校董會或校董會同意後，可在距離恢復全日課的目標日期前最少4個工作天，通知教育局所屬學校發展組其上課安排；局方一般會在約2個工作天內發出回條確認。局方指，學校須妥善保存相關疫苗接種記錄，學校亦應盡早通知家長、學生及相關持分者學校的安排。教育局會繼續密切留意疫情發展，適時更新課堂及相關安排，並盡早通知持分者。

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記者：馮琪雅