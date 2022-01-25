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【新冠肺炎】聶德權稱冀短期內推出措施　加快長者及殘疾院舍疫苗接種

社會 09:36 2022/01/25

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聶德權冀短期內推出措施提高長者及殘疾院舍院友接種率。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（25日）表示，新冠疫苗第一劑接種率達78%，但長者接種率偏低，多名與會代表提出多項加快接種的建議，包括釐定進取的接種政策和要求等，期望短期內推出政策措施，提高長者及殘疾院舍院友接種率。

聶德權在社文網站撰文指，長者接種率偏低，長者及殘疾人士院友接種率更只有22%接種第一針疫苗，變種病毒Omicron傳播力極高，若然出現院舍爆發，後果不堪設想，所以有莫大迫切性快速提升院友的接種率。

他稱昨晚與勞福局、食衞局、社署和衞生署同事以視像形式進行新冠病毒疫苗接種計劃院舍外展接種 – 「主動評估 – 接種」計劃分享會，與50多位來自資助和私營院舍營運者代表、院舍巡診醫療機構代表和醫生等交流，多名與會代表提出多項加快接種的建議，包括釐定進取的接種政策和要求、行政手段推動接種、擴大疫苗氣泡的適用範圍、優化計劃流程等，期望短期內推出政策措施。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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記者：余思嵐

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