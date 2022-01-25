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【第五波疫情】葵涌邨累計226宗初步及確診個案　夏葵樓圍封5天 　逸葵樓延長2天禁足檢測

社會 10:00 2022/01/25

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葵涌邨累計226宗初步及確診個案，夏葵樓圍封5天 ，逸葵樓延長2天禁足檢測。

本港第五波疫情未遏止，昨日（24日）再增109宗確診個案，大部分更屬葵涌邨確診個案，黃大仙區等處亦現爆發。行政長官林鄭月娥今早（25日）出席行會前見記者，提到自12月30日爆發第五波疫情，她指第五波疫情有三個感染源頭，而早前因機組人員引發的引發「望月樓」或者「跳舞群組」已受控。不過，另一個傳播就是檢疫人士引起「葵涌邨群組」及專家認為倉鼠引起的「Delta群組」仍有擴散的情況。

林鄭月娥表示，全世界都十分擔心Omicron的傳播力，葵涌邨可以引起幾何式傳播，截至1月24日至今葵涌邨群組已有226宗確診及初步確診個案，分布逾10座的樓宇，都找到有確診及初步確診，逾210多宗集中在逸葵樓、映葵樓及最新發現有約10宗確診的夏葵樓。

因應情況，林鄭月娥宣布夏葵樓今日起將進行5天圍封強檢，而個案最多的逸葵樓原定明日結束的圍封強檢將會延長2天至1月28日，至於映葵樓待今日檢測結果再決定。

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記者：李榮忠

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